La Gioconda trova nuova casa al Louvre: un nuovo spazio esclusivo

In una mossa storica per il mondo dell’arte, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che il capolavoro di Leonardo da Vinci, “La”, sarà trasferito in unspeciale all’interno del. Questo cambiamento, progettato per migliorare l’esperienza di visita e la conservazione dell’opera, sarà accompagnato dall’introduzione di un biglietto d’accesso separato.Macron ha dichiarato: “La creazione di queste nuove sale sotto la Cour Carrée dovrebbe consentire l’installazione dellain unospeciale, accessibile indipendentemente dal resto del museo e quindi con un proprio biglietto d’accesso, ma anche con condizioni che consentiranno, sì, un uso diverso e forse più tranquillo della Salle des Etats, ma anche condizioni di esposizione, presentazione e divulgazione pari a ciò che lamerita”.