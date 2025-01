Inter-news.it - Inter nel mirino di Report: in arrivo l’inchiesta per svelarne i «Segreti»

L’diventa protagonista di un’inchiesta di. Ecco di cosa parlerà il giornalista Sigfrido Ranucci e quando è prevista la messa in onda della puntata.INCHIESTA – L’finisce neldi, la trasmissione di Rai3 specializzata in inchieste su temi di carattere economico e sociale. Ad annunciarlo è Sigfrido Ranucci, giornalista, autore e presentatore del programma in questione, nel promo pubblicitario. «Idelle infiltrazioni mafiosi e quelli finanziari della squadra campione d’Italia», questa la breve presentazione della puntata che sarà incentrata sull’. Il tema principale investigato, quindi, sarà certamente quello legato alsulle due Curve milanesi, per le quali sono ancora in corso le indagini degli inquirenti. La puntata diandrà in onda, su Rai3, domenica 2 febbraio alle ore 20.