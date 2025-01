Inter-news.it - Inter-Monaco probabili formazioni Champions League: le scelte di Inzaghi

Leggi su Inter-news.it

e lein, in questo caso esclusivamente per quanto riguarda la squadra di. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21:00 a Milano presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Partita valida per l’ottava e ultima giornata della Fase Campionato a girone unico della UEFA. Ecco le ultimissime novità nell’undici inizialeanoMILANO – L’di Simoneospiterà i franco-monegaschi del, allenati da Adi Hutter, che con i suoi 13 punti può ancora puntare alla Top-8 provando a raggiungere proprio la squadra nerazzurra. All’, quarta a quota 16 punti, basta non più di un punto per la qualificazione aritmetica agli Ottavi di Finale di UEFAma punta alla vittoria per restare nei “ricchissimi” primi quattro posti.