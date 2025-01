Lapresse.it - India, ressa al festival indù Kumbh Mela: almeno 10 morti

10 persone, secondo i media locali, sarebbero morte a causa delladurante il grandedel, in. I presenti all’imponente raduno religioso si sono precipitati a fare un bagno sacro nella città di Prayagraj, nel nord del Paese alla confluenza dei fiumi Gange, Yamuna e Saraswati.Il post di ModiI funzionari dello Stato dell’Uttar Pradesh hanno parlato di diversi pellegrini rimasti feriti mentre il primo ministro Narendra Modi ha confermato indirettamente i decessi dicendosi “estremamente triste” per l’accaduto ed esprimendo le sue condoglianze “ai devoti che hanno perso i loro cari” senza specificare il numero dei. “Oltre a questo, auguro una pronta guarigione a tutti i feriti”, ha aggiunto in un post su X.????????? ??????? ??? ??? ????? ?????? ???? ??? ????? ??? ??????????? ?? ???? ??????? ?? ???? ??, ???? ????? ???? ???? ?????????? ???? ??? ?? ??? ??? ?????? ?? ????? ?????? ???? ?? ????? ???? ???? ??????? ??????? ???????? ?? ?????? ??? ??? ???? ??? ??? ?? ??????? ??? ?????.