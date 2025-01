Thesocialpost.it - Incidente sulla A22 all’altezza di Bolzano Sud: morta una donna di 45 anni

Unle si è verificato questa mattinacorsia nord dell’Autostrada A22 del Brennero, a pochi chilometri dall’uscita diSud. Nello schianto, avvenuto poco dopo le 10:00, sono rimasti coinvolti un camion e un camioncino. La vittima è un’automobilista polacca, classe 1979.Leggi anche:spaventoso in autostrada, si scontrano cinque autoTraffico bloccato dopo l’impattoA causa dell’, entrambe le corsie sono rimaste chiuse, causando forti disagi alla viabilità. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Egna, i Carabinieri, la Croce Bianca e l’elisoccorso Pelikan 1. Le autorità stanno lavorando per chiarire la dinamica dello schianto e ripristinare il traffico nel più breve tempo possibile.L'articoloA22diSud:unadi 45proviene da The Social Post.