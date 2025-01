Il ritorno della star del Brasile al club di infanzia Santos confermato dal presidente del club

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-28 20:15:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Ildi Neymar aè statodaldelMarcelo Teixeira.Al-Hilal ha accettato reciprocamente di interrompere il contrattosuperbrasiliana lunedì dopo un incantesimo colpito da infortunio in Arabia Saudita.Dopo aver annullato il suo contratto, il 32enne è ora autorizzato a tornare al suoper fanciulleo, con cui ha iniziato la sua carriera.Pubblicando un video su Instagram composto dall’incantesimo precedente di Neymar con, Teixeira ha dichiarato: “Sembra ieri, il tempo vola così in fretta. È giunto il momento di costruire la nostra nuova storia. Torna a casa, siamo a braccia aperte!“Ricordo, come se fosse ieri, quando il nostro eterno capitano Zito, insieme ad Alemao, mi è venuto a parlarmi dell’ennesima stella scoperta dal caro Betinho mancato.