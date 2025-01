Quifinanza.it - Il piano Italia contro i dazi di Trump punta all’export in altri Paesi

Antonio Tajani ha riunito il gotha del settore produttivono per mettere a fuoco lo stato dell’export e le prossime mosse. Sul tavolo, i rapporti con Washington, l’ombra deie il bisogno di diversificare le destinazioni delle mercine. Nessun giro di parole: il governo vuole blindare le imprese e spingere su nuovi mercati.-Stati Uniti: affari da consolidare senza incertezzeAll’inhanno preso parte i big delle istituzioni economichene – Ice, Sace, Simest – insieme alle principali associazioni di categoria, da Confindustria a Coldiretti. Gli Usa restano il primo partner commerciale extra-Ue dell’e il secondo mercato di sbocco per le esportazioni nazionali, con un peso del 10,3%.A Washington la revisione della politica commerciale è in corso e si chiuderà il 1 aprile.