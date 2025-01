IA Von der Leyen | all’Ue servono infrastrutture e accesso a capitali

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 29 gen. (askanews) – “Sull’intelligenza artificiale, “se guardate agli annunci” di altre economie “c’è senza dubbio una corsa sulla leadership. Qui molto dipende dalleche, la capacità di calcolo, e dai talenti. Ovviamente anche l’ai. Per la capacità di supercomputer necessari per noi è importante che offriamo queste ‘factory’ e gigafactory, in modo da poter deve sviluppare capacità per addestrare modelli” di IA. Lo ha affermato la presidente della Commissione, Ursula von der, durante la conferenza stampa di presentazione del piano per la “bussola” sulla competitività in Europa. In Europa “solitamente abbiamo i talenti. Quello che manca è l’al mercato unico. Vediamo oggi che i soldi non sono tutto ma l’aiè cruciale” per questo elemento l’idea della Commissione è di fare ricorso “ai risparmi degli europei”, in modo da convogliarli verso investimenti su questi settori.