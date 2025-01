Tvzap.it - “Grande Fratello”, esplode la lite tra Helena e Lorenzo: “Mi hai aggredito” (VIDEO)

News Tv. Dopo la puntata di lunedì 27 gennaio 2025, la tensione che si avverte tra gli inquilini della casa delè sempre più evidente. Basta la minima sciocchezza per innescare discussioni anche piuttosto accese. È successo anche nella serata di ieri sera, quando è improvvisamente scoppiata unatraed. I due si sono azzuffati in salotto e se ne sono dette di ogni. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Tragico lutto a “Chi l’ha visto?”: addio allo storico volto del programmaLeggi anche: “Che Dio ci aiuti 8”, si riformerà una coppia amatissima: di mezzo Francesca Chillemi, tutte le anticipazioni“”,latra: cos’è successoNella serata di ieri, martedì 28 gennaio 2025,Prestes si stava riposando a letto, quandoSpolverato è andato in bagno sbattendo la porta.