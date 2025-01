Quifinanza.it - Giorgia Meloni indagata per peculato insieme ai suoi ministri, quali sono le accuse

Leggi su Quifinanza.it

Un aereo di Stato, un detenuto di lusso e un’indagine che scotta.a Matteo Piantedosi, Carlo Nordio e Alfredo Mantovano, è finita sotto i riflettori della Procura di Roma pere favoreggiamento. Il casus belli è stato il rimpatrio di Osama Njeem Almasri, comandante della prigione libica di Mittiga, accusato dalla Corte Penale Internazionale di torture, omicidi e stupri di migranti. Prelevato, con tutta probabilità, con un Falcon 900 del governo, l’uomo è stato spedito a Tripoli con un volo che oggi diventa il nodo dell’inchiesta.Che il fascicolo aperto dalla Procura non porterà mai a un processo è quasi scontato: il governo ha i numeri per blindarsi in Parlamento. Ma l’iscrizione nel registro degli indagati die deiè stata un atto obbligato per il procuratore Francesco Lo Voi, che non aveva altra scelta di fronte alla denuncia ricevuta.