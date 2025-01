Formaggi a latte crudo il governo pensa a un’etichetta per tutelare i bimbi dalla Seu

Leggi su Open.online

Il, con un decreto pubblicato sul sito del ministero della Salute, stando di lanciare delle nuove etichette sui prodotti caseari, con maggiori informazioni, più efficaci, sui rischi per le infezioni contratte mangiando prodotti a. Come la sindrome emolitico uremica (Seu), la più grave complicanza di un’infezione intestinale batterica, sostenuta da ceppi di Escherichia coli, che colpisce in particolare i bambini sotto i 5 anni. Al momento è stato istituito un tavolo tecnico di esperti, con membri del ministero della Salute, di quello dell’Agricoltura, dell’Istituto superiore di sanità, degli Istituti zooprofilattici e delle associazioni di categoria, con lo scopo di individuare «l’etichettatura più efficace possibile che possa avvertire il consumatore finale di tali rischi».