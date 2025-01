Lanazione.it - Florence Short Film Festival: alla Compagnia decine di registi da tutto il mondo

Firenze, 29 gennaio 2025 - Consolidarsi. Rafforzando l'internazionalità della proposta,rgando il pubblico e coinvolgendo le personalità più celebri del cinema italiano. Perché la nostalgia può essere un sentimento pericoloso, come sanno bene Lorenzo Borghini e Dario Bracaloni, che festeggiano i dieci anni di una grande intuizione: il, la manifestazione dedicata al corto cinematografico che nel tempo ha saputo abbracciare il cinefilo affamato di novità come lo studente universitario desideroso di parteciparevita culturale della città. Merito di una rassegna variegata, che tra fiction, documentari e animazione è stata capace di attirare centinaia dida ogni angolo del. Per il quarto anno consecutivo, ilè ospitato dal Cinema Lacon il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, e presenta nell'arco di tre giornate - giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 febbraio - ventunoin concorso e sette anteprime italiane, selezionate tra 440 opere provenienti da sessanta paesi.