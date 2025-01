Ilrestodelcarlino.it - Finanziati 54 milioni. Plt realizza undici nuovi impianti fotovoltaici

Plt energia, uno dei maggiori gruppi italiani indipendenti attivi nel settore dell’energia rinnovabile da fonte eolica e solare a capo della quale c’è il cesneate Pierluigi Tortora (nella foto), ha sottoscritto con UniCredit, in qualità di Sole Mandate Lead Arranger, Bookrunner e Lender, un contratto di finanziamento multilinea su base project financing per 54,2di euro. Il finanziamento è funzionale allazione di 11greenfield in grid parity, alcuni dei quali già in fase di costruzione, in Piemonte, Toscana, Lazio e Puglia, per una capacità complessiva pari a 61,1 MW. L’operazione rappresenta una novità nel mercato della grid parity in Italia nel settore fotovoltaico. Una volta in esercizio, glisaranno in grado di generare una produzione annua attesa di oltre 104 GWh, in grado di coprire i fabbisogni energetici annui di circa 21.