Ferma non puoi farlo Grande Fratello Shaila blocca Zeudi | roba pesantissima contro Helena

Leggi su Caffeinamagazine.it

La quiete alè durata pochissimo. E la situazione si è ribaltata totalmente dopo la dichiarazione diDi Palma in diretta adPrestes. La ex Miss Italia non solo si è avvicinata sempre di più a Javier Martinez, con cui è scattato anche il bacio nella notte, ma si è anche lasciata andare a parole molto pesanti nei confronti della modella di cui diceva di essersi infatuata.Una parola: gelosia. Indispettita dagli abbracci checontinua a dare a Javier davanti a lei, la 23enne si è sfogata con le amiche della casa. In un video che sta circolando su X si vede come l’ex Miss Italia ci sia rimasta malissimo: ”Lui stava venendo da me e lei gli si è avvinghiata alle spalle, poi ci siamo guardate tramite lo specchio. Lei è come se mi volesse dire – lui è mio – ma tutto apposto?”, ha raccontato ae a Mariavittoria.