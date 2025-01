Oasport.it - Europei pattinaggio artistico 2025 oggi: orari 29 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Adesso ci siamo davvero., mercoledì 29, cominciano finalmente i Campionatidi, rassegna quest’anno in scena a Tallinn, precisamente presso la Tondiraba Ice Hall. Come da tradizione sono due i segmenti innella giornata odierna, entrambi fondamentali in ottica Italia. Stiamo parlando dello short program delle coppie d’astistico e di quello individuale femminile.Si partirà alle ore 12:00 italiane con le coppie,che vedrà interessati Sara Conti-Niccolò Macii, team motivato a mettere i bastoni tra le ruote ai favoriti tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin. Attenzione però anche ai georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava e alla formazione mina vagante ungherese Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko, senza dimenticare ovviamente i nostri Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini.