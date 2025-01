Quotidiano.net - Emis Killa si ritira dal Festival di Sanremo

lascia ufficialmente ildi2025. A dichiararlo è lo stesso rapper vimercatese attraverso una story su Instagram. “Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il Daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l’indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici” scrive su Instagram. Il riferimento del rapper di Vimercate va al Daspo, ovvero il provvedimento che lo allontana dagli stadi, spiccato nei suoi confronti nell’ambito dell’inchiesta che vede coinvolti anche ultrà di Milan e Inter. E che lo vede fra gli indagati.