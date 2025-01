Donnapop.it - Emis Killa si ritira da Sanremo dopo l’accusa di associazione a delinquere: non solo il daspo, ora è nei guai

si èto dal Festival di, ma cosa è successo? Dai social arriva la conferma del cantante.Stando a quanto riferito dal rapper stesso,sarebbe indagato dalla Procura di Milano condi; a seguito di questa imputazione, al cantante è stato impartito il divieto di entrare allo stadio e di presenziare alle partite di calcio. La pena è stata sancita da un.Quest’ultimo, infatti, lo giudica come un soggetto pericoloso. Il nome di, comunque, figura anche nel registro degli indagati per ciò che è successo lo scorso settembre, quando oltre 19 persone sono state arrestate a seguito di una maxi inchiesta denominata Doppia Curva. Come ricordiamo, oggetto di indagine sono i traffici e i presunti atti di criminalità organizzata nel mondo ultras.