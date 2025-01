Donnaup.it - Dolcetti Natalizi con 3 ingredienti, velocissimi, senza zucchero, senza cottura, senza farina

con 3 ingredienti

Questi dolcetti sono una ricetta geniale: 3 ingredienti, niente zucchero, nessuna cottura, neppure l'ombra della farina e si preparano in un lampo. Non dovrete neppure accendere il forno, il che non guasta in questo periodo, dal momento che a terrorizzarci sono i costi energetici!

State per scoprire una ricetta incredibile, di una facilità inaudita, ma dalla riuscita assicurata. Ogni morso rivelerà un gusto rotondo e avvolgente che farà vibrare le papille e conquisterà qualsiasi palato.

Anche le meno esperte faranno un figurone servendo questi piccoli capolavori ad amici e parenti.

Ingredienti e preparazione

Per questa ricetta procuratevi:
170 g di mandorle + 30 g per la decorazione
290 g di datteri snocciolati
200 g di cioccolato fondente