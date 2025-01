Calciomercato.it - DIRETTA Champions, Dinamo Zagabria-Milan 0-0 | Inter-Monaco 0-0: Fischio d’inizioLIVE

Leggi su Calciomercato.it

Ultima, e decisiva, giornata del nuovo format dellaLeague: leesi affrontanoAtto finale della prima parte dellaLeague edizione 2024/2025. Tutte in campo insieme le squadre impegnate, diciotto partite in contemporanea, conche sfidano lae il.Sergio Conceicao (LaPresse) – Calciomercato.itPartiamo dai rossoneri, guidati in panchina dal portoghese Sergio Conceicao. Nell’ultima partita del campionato di Serie A hanno speso molto per avere la meglio del Parma di Fabio Pecchia ribaltato solo nei minuti di recupero: decisiva la rete del definitivo 3-2 siglata da Samuel Chukwueze. In, invece, nella scorsa settimana è arrivata la vittoria di misura contro il Girona di Michel. Di contro, i croati allenati dal nostro Fabio Cannavaro, occupano il terzo gradino della classifica in campionato alle spalle della capolista Rijeka e dell’Hajduk dell’altra vecchia conoscenza Gennaro Gattuso.