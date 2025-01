Iodonna.it - Dalla danza del drago alla Festa delle Lanterne, il Capodanno Cinese 2025 offre un'esperienza unica di cultura e tradizione. Tanti gli eventi che si terranno in tutto il mondo e anche in Italia

rosse che illuminano le strade, il suono dei tamburi che scandisce il ritmodanze, il profumo di spezie orientali nell’aria. Se non si è mai assistito a unadel leone o non si sono mai assaggiati i ravioli al vapore, è arrivato il momento di farlo. Si festeggia oggi 29 gennaio, il, un’esplosione di colori, suoni e sapori che trasporta in un attimo in un’atmosfera magica festosa. Ma non solo: l’evento, oltre al divertimento e folklore, è un viaggio in unricco di storia, tradizioni e significati profondi. Un momento di riflessione, di bilanci e di buoni propositi per il futuro., la “del leone” accoglie finalmentele donne X, è l’anno del Serpente di LegnoA differenza deloccidentale, che cade il 1° gennaio, la data delvaria di anno in anno, poiché si basa sul calendario lunare e, quest’anno cade il 29 gennaio.