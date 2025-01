Ilrestodelcarlino.it - Concorso Teresio Arcangeli. Poesia, prosa e disegno nel nome di Van Gogh

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Dozza è tutto pronto per la terza edizione delletterario ‘’. L’iniziativa culturale ideata dal Centro Studiha raccolto negli scorsi anni tanti consensi e un gran numero di partecipanti. Il tema è già stato reso noto: ‘Sotto i cieli di Van– Alziamo lo sguardo per cercare la speranza’. Un percorso stimolante, con un deciso richiamo alla bellezza dell’arte in ogni sua forma e al potere lenitivo della più intima riflessione emotiva al cospetto dei disagi della quotidianità, che aggiunge una originale chiave di lettura: "Vanè tra quegli artisti che, attraverso la sua produzione artistica, ha parlato di se stesso – spiega Davide, al timone organizzativo dell’appuntamento –. Un po’ come fa lo scrittore con la propria autobiografia. Nelle sue opere ritroviamo speranze e drammi.