Lettera43.it - Chiara Ferragni rompe il silenzio su Fedez: «È stata una totale presa in giro ma ho sofferto in silenzio»

Leggi su Lettera43.it

Con alcune storie su Instagram,ha rotto ilriguardo alle indiscrezioni sulla relazione extraconiugale dicon Angelica Montini, rivelata martedì da Fabrizio Corona. «Ho scelto ilin questi mesi per cercare di tutelare me e la mia famiglia su due questioni che mi hanno profondamente segnata: da una parte quella lavorativa, dall’altra quella privata», si legge all’inizio del messaggio di, che mercoledì èrinviata a giudizio per truffa aggravata per il caso del Pandoro.: «A Natale ha ammesso di aver pensato di non sposarmi ma non sapeva come tirarsi indietro pubblicamente»«Ho vissuto 7 anni di relazione in cui ho amato come amo io, senza freni e con tutta me stessa. Ho amato pur quando c’erano tante ragioni per abbandonare», continua l’imprenditrice, mettendo di aver minimizzato «costantemente il mancato rispetto» e giustificato «atteggiamenti sbagliati per proteggere l’altra parte, per proteggere la famiglia, per proteggere la coppia».