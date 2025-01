Dayitalianews.com - Caso Ramy, la Procura ha chiesto il giudizio immediato per l’amico Fares che guidava lo scooter

Leggi su Dayitalianews.com

Continua a tenere banco il, che si è infiammato dopo le dichiarazioni di un testimone dell’incidente, secondo il quale i carabinieri gli avrebbero imposto di cancellare il video del sinistro. Intanto arriva un’altra svolta: ladi Milano haal gip il processo con ritoa carico diBouzidi,diElgaml chelo, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Durante l’inseguimento losi è schiantato all’angolo tra via Ripamonti e via Quaranta.La ricostruzione dell’incidente delloCome ricostruito dalle indagini, e come riportato anche dall’Ansa, Bouzidi stava guidando losenza aver mai conseguito la patente e dopo aver consumato sostanze stupefacenti. Non si sarebbe fermato all’alt dei militari e avrebbe dato vita ad un folle e pericoloso inseguimento tra le strade della città per circa 8 chilometri.