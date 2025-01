Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, tre alternative a Todibo. Due vecchi pallini e un nome a sorpresa: il rinforzo in difesa può uscire da questa lista

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, trein. Duee anche un: ecco qual è la situazioneSulla Gazzetta dello Sport si fa il punto della situazione sulper la. I bianconeri vogliono rinforzarsi con un altro centrale, dopo aver chiuso per l’arrivo di Renato Veiga.In cima allac’è Jean-Clair, ma viste le difficoltà riscontrate supista non si escludono le possibili. Sempre seguiti da vicino Danso e Kelly, che per prezzo e caratteristiche corrispondono ai parametri di ricerca. E occhio allaGoglichidze, nota positiva dell’Empoli instagione.Leggi suntusnews24.com