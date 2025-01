Tvplay.it - Assalto in casa Atalanta, l’Inter sogna il colpo per l’estate

Ultimi giorni di mercato conprotagonista. I nerazzurri studiano un possibileper la prossima estateDoveva essere un mercato di gennaio senza grandi sussulti pere, invece, si è rivelato ben più movimentato del previsto.inilper– Tvplay.it (Foto LaPresse)Stamane, è arrivata l’ufficialità del trasferimento di Tomas Palacios al Monza in prestito secco fino a fine campionato con il club brianzolo che si farà carica della parte residua dell’ingaggio del difensore per la stagione in corso. Nelle prossime ore ci sarà anche quella sul passaggio di Tajon Buchanan al Villarreal, sempre a titolo temporaneo ma con impossibile diritto di riscatto a favore del club iberico.vedremo se, negli ultimi giorni di mercato,interverrà per acquistare con sostituto del canadese sulla fascia sinistra.