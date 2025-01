Terzotemponapoli.com - Zaccaria: “Il Napoli di Conte è Spirito Vincente”

Il segno dell’allenatore, il ritorno di Anguissa e il mercato in corsoNel corso di un intervento a “MAGAZINE LIVE” su Radio Punto Zero, Marioha analizzato la situazione attuale del, evidenziando la mano di Antoniosulla squadra, il ritorno ai livelli top di Anguissa, e le sfide che attendono il club partenopeo, anche sul fronte mercato.La Mano die Mentalitànon ha dubbi: il cambiamento che ha portatosi vede soprattutto nellodi squadra. “Il-Juventus e il gesto di Simeone? Ci sono immagini simbolo di quella partita”, ha dichiarato il giornalista. Un esempio di quello che l’allenatore ha instillato nei suoi calciatori è il gesto di Politano, che, dopo aver lanciato la palla in fallo laterale, si è esaltato come se avesse segnato.