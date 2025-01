Zon.it - Vietri sul Mare a FITUR conquista Madrid: promozione del territorio e valorizzazione delle risorse turistiche

Riscontro più che positivo per la presenza disulall’edizione 2025 di, la fiera internazionale del turismo che si è tenuta adal 22 al 26 gennaio scorsi, confermando ancora una volta il proprio impegno nelladele nellasue.L’idea di partecipare all’importante evento fieristico spagnolo con lo stand condiviso in partnership con il tour operator salernitano Travel Before ha consentito asuldi presentare le sue meravigliea un pubblico globale. L’obiettivo dell’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni De Simone, rappresentata adal consigliere con delega al turismo Vittorio Mendozzi, è stato quello di rafforzare il proprio posizionamento nel panorama internazionale, attirando l’attenzione di operatori turistici, media e visitatori, e di consolidare i rapporti con realtà internazionali del settore che negli ultimi anni hanno consentito un costante incremento di interesse pere la Costiera Amalfitana.