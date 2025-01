Thesocialpost.it - Terremoto di magnitudo 3 avvertito a Morfasso, provincia di Piacenza

Una scossa didi3 è stata registrata nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15, nella zona di, indi. Secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto un ipocentro localizzato a una profondità di 36 chilometri.Il movimento tellurico è statoda diversi residenti, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose. La zona, caratterizzata da una moderata attività sismica, è già stata in passato interessata da eventi simili. Le autorità locali sono in allerta e continuano a monitorare la situazione.