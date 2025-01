Liberoquotidiano.it - Siniat: innovazione e sostenibilità nell'edilizia

Nel panorama dell'italianasi distingue come un esempio di eccellenza, non solo per la qualità dei suoi prodotti, ma anche per l'attenzione costante a. Parte del gruppo belga Etex, l'azienda abruzzese, fondata nel 1993, ha saputo evolversi nel corso di tre decenni consolidando una posizione di leadership nel settore delle lastre in cartongesso. Tecnologia e performance all'avanguardia: l'attenzione all'acustica Le lastre in cartongesso disono sinonimo di versatilità e affidabilità: realizzate inizialmente per partizioni interne, si sono successivamente evolute per rispondere anche alle esigenze di utilizzo esterno con un aumento significativo della resistenza meccanica e una capacità superiore di protezione contro agenti atmosferici e sollecitazioni esterne.