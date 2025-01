Serie A 2024 2025 oggi e un anno fa | classifiche a confronto dopo la ventiduesima giornata

Leggi su Sportface.it

La classifica della/25lacon quella dello scorso campionato. Con i due posticipi del lunedì il turno è arrivato alla sua conclusione, e ora è tempo di andare a confrontare i punti e scoprire quali squadre, nel paragone a distanza di un, hguadagnato e quali invece sono peggiorate. In attesa del recupero di Fiorentina-Inter, il Napoli è capolista in solitaria con tre punti di margine sui nerazzurri, mentre l’Atalanta aveva già perso un po’ di terreno nelle scorse settimane. Ancora apertissime la lotta per il quarto posto e quella per la salvezza. Di seguito Sportface.it vi propone la classifica agcon il.ClassificalaNapoli 53 (+18)Inter 50 (-7) *Atalanta 46 (+10)Lazio 39 (+2)Juventus 37 (-16)Fiorentina 36 (+2) *Milan 34 (-12) *Bologna 34 (-2) *Roma 30 (-5)Torino 26 (-5)Udinese 26 (+8)Genoa 26 (-2)Como 22 (B)Empoli 21 (+4)Cagliari 21 (+3)Parma 20 (B)Verona 20 (+2)Lecce 20 (-1)Venezia 15 (B)Monza 13 (-15)Italy:a football match SSC Napoli vs SS Lazio Napoli?s Italian coach Antonio Conte looks during theA football match between SSC Napoli and SS Lazio at the Diego Armando Maradona Stadium in Naples, southern Italy, on December 08,