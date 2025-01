Ilrestodelcarlino.it - "Scuole, le vogliamo aperte per più ore"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una scuola partecipata, plurale e inclusiva. È quella che emerge dai dati relativi ai servizi scolastici ed educativi offerti sul territorio, resi noti dall’Unione delle Terre d’Argine. Ad analizzare nello specifico la fotografia che ne deriva è Giuliano Albarani, assessore alla Scuola del Comune di Carpi, e, prima del ruolo amministrativo, docente alle superiori e all’Università. Assessore, che immagine di scuola emerge dai dati? "Una scuola aperta, plurale e attrattiva. ‘Aperta’ perché accoglie 15.665 studenti in tutta Unione, di cui 12.546 nella sola Carpi, offrendo percorsi e proposte che raggiungono i più alti livelli di soddisfazione, qualità e riconoscimento in tutte le indagini locali e nazionali. ‘Plurale’ sia nella gestione, pubblica e privata paritaria, sia nell’offerta educativa, formativa e didattica, sia nel riconoscere in ogni diversità un valore fondamentale per l’educazione.