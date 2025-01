Quentin Tarantino vuole fare solo il papà | Il prossimo film? Non prima dei 6 anni di mio figlio

Leggi su Open.online

Il rapporto trae il SundanceFestival, il più importante festival di cinema indipendente del mondo fondato da Robert Redford, è speciale. Lì infatti fu presentato per lavolta Reservoir Dogs (Le iene in Italia), esordio alla regia per quello che oggi viene considerato uno dei più grandi innovatori della settima arte. Ieri il regista di Knoxville classe 1963 si è presentato a sorpresa per una chiacchierata pubblica durante la quale, come al solito, non si è trattenuto dal parlare apertamente di ogni argomento, compreso quello che più di ogni altro negli ultimi tempi lo coinvolge, ovvero il suo futuro. «Non ho fretta di tornare sul set – ha detto – Lo faccio da trent’. Il mesemiocompirà 5e mia figlia ne ha due e mezzo. Quando sono in America, scrivo.