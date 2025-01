Lanazione.it - Nuovo ponte sul Serchio, “l’opera più importante per la Piana di Lucca”

, 28 gennaio 2025 – Con il varo delle prime due grandi campate da 80 e 100 metri previsto da Fincantieri per i primi giorni di aprile, ilsul fiume, a, sarà realmente visibile nella sua forma costruttiva definitiva. Oggi il sopralluogo del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, insieme all’assessore alle Infrastrutture Stefano Baccelli con il presidente della Provincia diMarcello Pierucci, il consigliere provinciale Luca Menesini e i tecnici. Un'infrastruttura che collegherà la Sp1 Francigena (via per Camaiore) con la Statale 12 del Brennero, e destinata a diventare la principale via di unione tra le due sponde delalle porte della città di. La terza campata, quella orientata sul lato via Francigena, sarà varata successivamente alle prime due nel mese di maggio.