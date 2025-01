Game-experience.it - Microsoft vuole acquisire TikTok, rivela Donald Trump

Leggi su Game-experience.it

è attualmente in discussione per l’acquisizione del colosso dei social media, un’operazioneta dal presidentee che potrebbe segnare una svolta significativa nel panorama tecnologico globale.Questa mossa nasce dalla necessità di garantire la sicurezza dei dati degli utenti, vista la proprietà cinese di, che ha generato timori legati alla privacy e alla protezione delle informazioni. L’app era stata precedentemente bandita negli Stati Uniti, ma il nuovo presidente ha temporaneamente sospeso il divieto per consentire la negoziazione.Come segnalato da Eurogamer, l’acquisizione rappresenterebbe un’operazione complessa e molto costosa. Le stime parlano di un valore fino a 100 miliardi di dollari, una cifra che solo pochi colossi tecnologici, tra cui, possono permettersi.