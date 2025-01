Ilrestodelcarlino.it - Maltempo oggi in Emilia Romagna: il Lamone supera la soglia rossa a Marradi, peschereccio affondato in Riviera. La diretta

Bologna, 28 gennaio 2025 – Pia e forte vento in diverse zone della regione. La perturbazione vera e propriasta interessando la Toscana: strade come fiumi a Firenze e bombe d’acqua in diverse altre località sul confine con l’. Il fiume, che attraversa anche il Ravennate per poi sfociare nell’Adriatico, ha raggiunto la(Firenze). Seguendo il corso del fiume le località toccate e che potrebbero poi veder scorrere la piena sono Brisighella, Faenza, per poi proseguire con Boncellino, Traversara e Mezzano. Innella notte si sono alzati i livelli idrometrici dei fiumi, mentre inun. È successo a Cesenatico, in seguito a un impatto con gli scogli, complici il forte vento e il fondale basso. L’allerta meteo arancione in vigore per, d’altronde, ci aveva già avvisati da ieri: vento di burrasca e forti precipitazioni sugli Appennini.