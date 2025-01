Lo fanno per gli ascolti Nuova e incredibile mossa del Grande Fratello la bomba è uscita

Leggi su Caffeinamagazine.it

Helena Prestes è rientrata nella casa più spiata d’Italia, e il suo ritorno ha già iniziato a scuotere gli equilibri tra i concorrenti del. Dopo la sua eliminazione, molti pensavano di poter tirare un sospiro di sollievo, in particolare Lorenzo Spolverato, che aveva ormai dato per certo di poter continuare il suo percorso senza la presenza ingombrante e imprevedibile della modella brasiliana.Helena, però, non ha perso tempo e grazie alla sua personalità ha scombinato le dinamiche del gruppo, mettendo in discussione alleanze e strategie che sembravano ormai consolidate dopo la suae quella di Jessica Morlacchi. Lorenzo, che aveva dimostrato di soffrire la presenza di Helena già nelle settimane precedenti, è apparso particolarmente destabilizzato. Le tensioni tra i due non si sono fatte attendere, e molti spettatori si aspettano che il loro rapporto possa generare nuovi scontri nei prossimi giorni.