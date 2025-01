Inter-news.it - LIVE – Sassuolo-Inter Women 0-1, fine primo tempo in vantaggio!

è la partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Le nerazzurre giocheranno contro le neroverdi allenate da Gian Loris Rossi. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo Stadio ‘Enzo Ricci’ di(MO).0-145? TERMINA IL!35? Milinkovic crea ancora problemi alla difesa del. Pavan batte un calcio d’angolo e il difensore nerazzurro, in agguato in area, prova ad impattare di testa. La conclusione termina sul fondo.32? CI RIPROVA! Bugeja ancora pericolosissima in area di rigore. L’exal centro dell’area protegge il pallone deviato dalla difesa deldopo il cross di Pavan, lo controlla e calcia verso la porta.