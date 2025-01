Lanazione.it - L'Arezzo Mineral Show ad Arezzo Fiere e Congressi

, 28 gennaio 2025 –si prepara ad accogliere appassionati diogia e geologia per l’, in programma il 1° e 2 febbraio grazie all’organizzazione dell’Associazione Aurea Eventi. Per l’occasione la Fiera aretina si trasformerà in una eccezionale vetrina per gli appassionati dii, fossili e gemme, con un'esposizione di straordinaria attrattività, che porterà alla scoperta delle meraviglie nascoste nel sottosuolo da ammirare in una vasta collezione di articoli provenienti da tutto il mondo.sarà quindi l'occasione perfetta per esplorare la natura, scoprire la formazione deii e la loro importanza nella storia dell'umanità, ammirare e lasciarsi incantare dalla bellezza e dai colori e dalle forme uniche di ogni esemplare.