Quotidiano.net - La storia a lieto fine dell'Hachiko thailandese, adottato da una principessa

Roma, 28 gennaio 2025 - Le immagini, un meticcio bianco e marrone chiamato Moo Daeng che da novembre non si spostava dall’ingresso di un negozio di alimentari nella provincia di Nakohn Ratchasima, sono diventate virali sui social nelle scorse settimane. Il suo padrone, persona senza dimora, è morto in autunno, ma il cane continuava ad aspettarlo all’ingresso del mini market. Ora però la tristeha raggiunto un: Moo Daeng ha trovato una nuova casa grazie a una, che ha deciso di adottarlo. Prima di trovare una nuova casa, il cane veniva curato dallo staff del negozio di alimentari davanti a cui dormiva. Gli venivano offerti cibo, coperte e anche un peluche per cercare di alleviare la sua solitudine. Sui social per diverse settimane sono comparse le tristi foto di Moo Daeng abbandonato sul marciapiede, con gli utenti preoccupati per la sua “depressione”.