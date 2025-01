Lanotiziagiornale.it - La nave Cassiopea è approdata in Albania con a bordo 49 i migranti a bordo, attesa entro 48 ore la decisione dei giudici di Roma sulla convalida o meno dei trattenimenti

Ladella Marina Militare italiana che trasporta i 49salvati nel weekend in acque internazionali a sud di Lampedusa, è arrivata in. Secondo quanto riporta l’Ansa, l’imbarcazione ha trasportato cittadini bengalesi, egiziani, ivoriani e gambiani, i quali saranno sottoposti alle procedure accelerate di frontiera previste per chi proviene da Paesi sicuri e non ha consegnato documenti di identità.Laincon a49 iCome noto si tratta del terzo tentativo da parte del governo Meloni di far partire l’accordo sottoscritto un anno fa con Edi Rama. L’approdo inè avvenuto, come da programma, intorno alle 8 di questa mattina al porto di Shengjin. Qui, come da norme, per i 49 clandestini è subito iniziato l’iter di identificazione e contestualmente uno screening sanitario.