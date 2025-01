Lanazione.it - La disfida della zuppa. Un ‘duello‘ del sapore

Prende il via la “2025”, evento ormai giunto alla quattordicesima edizione e che rappresenta la tradizione gastronomica e il territoriolucchesia. Organizzata dalla condotta Slow Food Lucca Compitese Orti lucchesi, torna con un format rinnovato e ancor più coinvolgente: “Ricomincio da Tre. alias UoZupp! By SloFudde”. Una sana – è proprio il caso di dirlo – competizione per celebrare uno dei piatti più noticucina lucchese. L’evento si articolerà in tre percorsi distinti: le sfide nei “Paesi”. le serate che vedranno protagoniste le Osterie lucchesi presenti sulla guida Osterie d’Italia di Slow Food e l’iniziativa educativa “Magica”. "Queste attività – si legge in una nota degli organizzatori - coinvolgeranno tutta la Piana di Lucca, promuovendo la cultura gastronomica locale attraverso competizioni, degustazioni e percorsi didattici che mettono al centro la tradizione e la sostenibilità".