Juventus vs Benfica | le probabili formazioni

Gara valida per l’ottava ed ultima giornata di Champions League 2024/2025. I bianconeri si giocano le ultime chance di entrare tra le prime otto, altrimenti dovranno affrontare i play-off, cosa assai probabile per i lusitani.vssi giocherà mercoledì 29 gennaio 2025 alle ore 21 presso l’Allianz Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI bianconeri sono reduci da un periodo delicato, soprattutto in campionato dove l’ultima sconfitta subita a Napoli ha depresso ulteriormente un ambiente già in difficoltà. Adesso la squadra di Thiago Motta à chiamata a reagire in Champions, dove è già sicura dei play-off, ma deve vincere per tenere ancora vive le speranze di una qualificazione diretta agli ottavi e per evitare un avversario ostico agli spareggi.Situazione critica per i portoghesi, che hanno raccolto dieci punti e si trovano al ventesimo posto della classifica.