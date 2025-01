Unlimitednews.it - Juve pronta per il Benfica, Motta “Faremo una grande gara”

Leggi su Unlimitednews.it

TORINO (ITALPRESS) – Dimenticare Napoli, battere ile provare a evitare un accoppiamento tosto nei play-off. E’ la triplice missione che attende domani laallo Stadium nell’ultima giornata della fase campionato di Champions. Classifica alla mano, oggi i bianconeri rischierebbero di trovare al prossimo turno Bayern o Real. “Andremo in campo senza fare calcoli e per vincere la partita – mette in chiaro Thiagoalla vigilia – Affronteremo una squadra con giocatori diesperienza, che hanno qualità, che hanno vinto cose importanti. Ma siamo in casa, è una partita di Champions e vogliamo fare una grandissimaper arrivare alla vittoria”. Laarriva dalla prima sconfitta stagionale in campionato “ma Napoli negli ultimi anni è stato un campo difficile per tutti – osserva – Abbiamo avuto unaopportunità di vincere dopo un bel primo tempo ma nel secondo ci siamo abbassati e quando ci abbassiamo soffriamo.