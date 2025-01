Quotidiano.net - Israele interrompe i contatti con l'Unrwa: decisione necessaria entro gennaio

rà ogni contatto con l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati () e "chiunque agisca per suo conto" a partire dal 30: lo ha reso noto l'ambasciatore israeliano all'Onu, ribadendo che l'agenzia avrebbe dovuto lasciare Gerusalemmequella data. "Questanon è stata presa alla leggera, né in fretta. Non è unapolitica. È una", ha detto Danny Danon ai giornalisti parlando delladi bandire l'adottata dal parlamento israeliano lo scorso ottobre.accusa l'agenzia di sostenere la violenza di Hamas a Gaza.