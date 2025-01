Intesa Sanpaolo | Italia dipendenza energetica in calo Ma la presidenza Trump avrà affetti rilevanti

Leggi su Ildenaro.it

Cresce il peso delle rinnovabili nell’Ue e varia il mix energetico. L’uso del carbone è sceso dal 32% del 2000 a circa il 12%, e’ aumentata la quota del gas naturale dal 12% al 17% e dominano le energie rinnovabili, passate dal 15% al 45%. Ma l’Ue resta troppo dipendente da importazioni energetiche (58,3%) a fronte di unacinese del 20% e di una totale autosufficienza degli Stati Uniti. E’ quanto emerge dal sesto Med &n Energy Report, lavoro di ricerca intitolato quest’anno ‘The energy transition in the Mediterranean between sustainability and security: a dynamic think-tanking approach’, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e frutto della sinergia scientifica tra Srm Centro Studi collegato al Gruppo) e l’Esl@energycenter Lab del Politecnico di Torino, e della collaborazione con la Fondazione Matching Energies.