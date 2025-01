Pronosticipremium.com - Inter-Monaco, il pronostico di Champions League: Under goloso e chance Taremi

Il maxi girone di, la novità del nuovo formato lanciato quest’anno, volge al termine, con l’ottava ed ultima giornata che presenterà tutte le sfide mercoledì 29 gennaio alle 21:00, in una mega scorpacciata europea. Italiane in campo per proseguire il sogno, con l’che ospiterà a San Siro unbisognoso di punti. Nerazzurri ai quali basta invece un ultimo sforzo per assicurarsi un posto tra le prime 8.Un obiettivo da non fallire per la banda di Inzaghi, per andare direttamente agli ottavi di finale e avere due sfide in meno sul groppone, blindabile anche con un pareggio o addirittura con una sconfitta, nel caso di buone notizie dagli altri campi:al momento 4ª con 16 punti, a +3 dal 9° posto, e la concentrazione è massima dunque per non toppare l’appuntamento.