Inferno sulla provinciale morta una 22enne e 2 feriti gravi | strada chiusa per ore

Un terribile incidentele è costato la vita da una ragazza di 22 anni, il sinistro si è verificato stamani, 28 gennaio, ad Ostuni in provincia di Brindisiche collega la Città bianca alla frazione marina di Villanova. Ancora da chiarire le cause: inutile ogni tentativo di salvare la ragazza. La vittima si chiamava Maria Sisto, aveva 22 anni ed era residente a Ceglie Messapica. Sisto viaggiava a bordo di una Lancia Y quando si è scontrata frontalmente un'Audi, a bordo delle quali c'erano due persone che sono state trasportate all'ospedale Perrino di Brindisi in codice rosso. Sul posto accorsi anche i vigili del fuoco e le pattuglie delle forze dell'ordine.