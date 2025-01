Linkiesta.it - Il capitalismo predatorio della Silicon Valley ha vinto, ma c’è ancora domani

Leggi su Linkiesta.it

Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Etc dedicato al tema del tabù, in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui.Erano gli anni Settanta: quellicontestazione erivoluzione hippie. Le nuove tecnologie – il personal computer, internet, l’Intelligenza Artificiale e il world wide web – erano agli albori o esistevano soltanto a livello teorico. Una fase in cui era quindipossibile immaginare un modello digitale diverso da quello che, partendo proprio dalla, sarebbe diventato dominante in tutto il mondo.Le alternative, in effetti, c’erano: il progetto ipertestuale Xanadu di Ted Nelson, che a partire dagli anni Sessanta iniziò a immaginare una sorta di world wide web molto più ricco di quello che, decenni dopo, sarebbe stato portato a compimento da Tim Berners-Lee; il Cybersyn, progettato in Cile durante la presidenza Allende nei primi anni Settanta e che sarebbe dovuto diventare una rete di computer in grado di gestire la transizione da un’economia capitalista a una socialista; e infine l’Environmental Ecology Lab di Warren Brodey e Avery Johnson, un laboratorio tecnologico di ispirazione hippie – sorto alla fine degli anni Sessanta sul lungomare di Boston – in cui si progettavano soprattutto “ambienti intelligenti” e tecnologie che ambivano a estendere le capacità sensoriali e relazionali dell’essere umano, invece di permetterci soltanto, come avviene oggi, di essere più produttivi.