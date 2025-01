Movieplayer.it - I Peccatori e le anticipazioni di Ryan Coogler: “Il mio primo horror? Parto dal blues. E dalla mia famiglia”

Il regista torna a dirigere Michael B. Jordan (che si sdoppia) in un film che miscela la magia Hoodoo, il vampirismo e il Delta. Al cinema ad aprile. Il sangue, il Mississipi e una chitarra maledetta, tanto da farci pensare al patto col diavolo firmato da Robert Johnson. A giudicare dalle prima immagini (compresa la clip che abbiamo avuto il piacere di vedere in anteprima) I(Sinners, titolo originale) potrebbe essere la prova della maturità per Michael B. Jordan che, dopo la saga di Creed, si ritrova diretto nuovamente dall'amico. Non c'è dubbio che il film, trae thriller psicologico, sia uno dei più attesi della stagione (lo vedremo al cinema il 18 aprile). Del resto, lo script originale, firmato dallo stesso, ha .