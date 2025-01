Superguidatv.it - Grande Fratello, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 27 gennaio 2025, ventiseiesima puntata

Leggi su Superguidatv.it

Si è conclusa la venticinquesimadel, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nelladel GF andata in onda lunedì 27con le ultime.Il racconto della diretta della 26adeldi lunedì 27Ladeldi lunedì 27è iniziata con Alfonso Signorini che ha ricordato la giornata della memoria. “Siamo al, ma ricordare è un dovere” – dice il padrone di casa che sottolinea l’importanza della moria – “è una fiaccola che ci passiamo di mano in mano. Ecco perchè è importante ricordare perché ricordare vuol dire non sbagliare mai più”. Subito dopo si entra nel vivo con il triangolo Helena, Zeudi e Javier.